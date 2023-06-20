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Петербург занял всего лишь шестое место в рейтинге регионов по уровню доходов населения. Хотя журналисты уверены в том, что реальный уровень дохода у петербуржцев еще ниже, чем говорит администрация губернатора Александра Беглова.

Для составления рейтинга эксперты взяли сведения о медианных доходах, стоимости товаров и услуг и доле населения, находящегося за чертой бедности. Среди петербуржцев таких 4,5%.

По результатам прошлого года самыми богатыми регионами стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а Северная столица заняла скромное шестое место.

Ранее Смольный сообщил, что петербуржцы зарабатывают в среднем по 90 тысяч рублей. СМИ тут же выяснили, что уровень реальных зарплат в городе составил всего лишь 30-40 тысяч рублей.

Символично и то, что Петербург который месяц подряд держится в лидерах по объему просроченных заработных плат. В Росстате отмечали, что город наращивает задолженности, хотя губернатор Александр Беглов и продолжает хвастаться баснословными доходами петербуржцев и низким уровнем безработицы.

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