Как отмечает в своем материале издание «Российская газета» со ссылкой на собственные источники, компания УАЗ планирует выпустить юбилейную версию знаменитой «Буханки» уже в начале осени текущего года ограниченной серией в 100 машин.

Специальная версия отечественного автомобиля будет построена на базе семиместного автомобиля СГР «Комби». Выход новинки будет приурочен к 65-летию классического УАЗ-450, выпуск которого был налажен в далеком 1958 году.

Уже известно, что юбилейные версии «Буханок» будут окрашены специальной краской «Раптор», которая защищает кузов от царапин ветками кустарника и деревьев, в двух вариантах цвета: желтом и зеленом.

В салоне новинки будут установлены сиденья с нестандартным материалом обивки с прострочкой белого цвета. Также автомобиль получит внедорожные шины AT Maxxis et 980, силовой обвес, как и у версии «Экспедиция», оснащенный силовыми бамперами, лебедкой, ТСУ и экспедиционным багажником.