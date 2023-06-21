Как отмечает в своем материале газета Le Monde, французским инструкторам, которые занимаются подготовкой украинских военнослужащих на военных полигонах, было дано устное поручение не устанавливать личных связей с обучаемыми, а также соблюдать профессиональную и культурную дистанцию.

При этом французские инструктора отмечают плохую организованность украинских военнослужащих и слабый контроль своих эмоций. Сообщается, что во время групповых тренировок украинские солдаты «очень громко кричат и бегут вперед как стадо».

По словам офицера запаса ВС Польши Петра Павелки, большое количество украинских военнослужащих было мобилизовано против их воли, что сказывается на отсутствии заинтересованности и мотивации с их стороны во время обучения. По этой причине на полигонах довольно часто случают инциденты, которые приводят к поломке западной бронетехники. Данное поведение украинских солдат приводит к недовольству натовских инструкторов.