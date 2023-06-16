Внешность и состояние здоровья человека во многим зависит от пищевых привычек. Мы то, что мы едим – это высказывание великого Гиппократа не утратило актуальность с той далекой эпохи.

Изучение продуктов питания, а также особенности влияния каждого из них на человеческий организм изучает нутрициология. Эта наука объединяет только самое лучшее из гигиены питания, диетологии и биохимии и постичь ее можно в Международном институте интегративной нутрициологии.

Диплом нутрициолога без медицинского образования

МИИН предоставляет возможность получить профессию нутрициолога по методологии обучения, разработанной на основе многочисленных исследований. Уже более 6,5 тысяч выпускников успешно строят карьеру не только в этой сфере, но и в медицине. Впрочем, для обучения медицинское образование не требуется.

Курсы занимают от 4,5 до 6 месяцев и позволяют освоить все ключевые вопросы нутрициологии, к которым относятся:

разработка интегративной модели питания, которая является строго индивидуальной для каждого человека. Она позволяет подбирать пропорции и балансы персонально, причем делать это таким образом, чтобы добиться существенного улучшения самочувствия и настроения пациента;

кислотно-щелочной баланс. Именно от него зависит состояние здоровья, поэтому нутрициология изучает все аспекты его поддержания на нужном уровне;

клеточное питание, которое включает в себя ферменты и минералы, антиоксиданты, аминокислоты и прочее. Все это опять же должно входить в интегративную модель, разрабатываемую в зависимости от особенностей конкретного пациента;

эссенциальные элементы, необходимые человеческому организму для продления жизни и улучшения состояния здоровья.

МИИН предоставляет возможность изучить все тонкости, которые позволят оказывать людям реальную помощь, создавать индивидуальные модели питания таким образом, чтобы оказывать влияние не только на самочувствие, но и на внешность.

В институте можно получить профессию интегративного нутрициолога. Обучение включает базовые знания и навыки. Кроме того, имеются специалитеты, позволяющие выучиться на клинического, детского и взрослого нутрициолога.

Также на сайте МИИН можно найти огромное множество статей по здоровому и правильному питанию, записаться на любые вебинары, анонсы которых появляются заранее и предлагают участие всем желающим. Наконец, всегда можно получить квалифицированную консультацию в ответ на любые вопросы.

Институт проводит обучение 4 года, за это время он выпустил 15 тысяч студентов. Это позволило учебному заведению получить премию за лучшую образовательную программу. Она постоянно корректируется в соответствии с результатами новых исследований, что позволяет поддерживать актуальность. Обучение проводят более ста интегративных врачей, практикующих нутрициологию и оказывающих людям реальную помощь.