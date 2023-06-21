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Неподалеку от поселка Лукино в Новой Москве были найдены обломки упавшего украинского беспилотного летательного аппарата. На данный момент на месте падения дрона следственно-оперативной группой проводятся необходимые работы.

Ранее представители Министерства обороны РФ заявили, что была пресечена попытка террористической атаки, организованной киевским режимом, на Подмосковье с помощью трех беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве заявили, что все дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы. В результате падения беспилотников разрушений и пострадавших нет.

По словам представителя экстренных служб, обломки беспилотника были обнаружены в поле неподалеку от поселка Лукино. Он подчеркнул, что специалисты оперативных служб оцепили периметр местности для осуществления необходимых работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что два беспилотных летательных аппарата упали на подлете к складам в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.

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