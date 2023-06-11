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Американское издание The New York Times. со ссылкой на профессора Монреальского университета Йошуа Бенжио рассказало, как искусственный интеллект может уничтожить человечество.

Источник объяснил, что ИИ стремительно распространяется по миру, но в настоящий момент никакой угрозы для человека не представляет. Однако в недалеком будущем он все же может стать причиной многочисленных трагедий и даже глобальной катастрофы.

Люди все больше доверяют искусственному интеллекту и не за горами то время, когда именно он будет управлять жизненно важной, критической инфраструктурой. Кроме того, ИИ может получить полную автономию, что позволит ему оказывать влияние на фондовые рынки, на оружие и технику, а также на электросети и другие коммуникации. В такой ситуации риски уничтожения человечества или нанесения ему непоправимого вреда существенно возрастут.

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