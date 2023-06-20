На фоне усиления боевых действий на Украине НАТО заявляет о необходимости «более «подробного планирования» того, что со времен окончания холодной войны считалось «крайне маловероятным», – прямого военного конфликта с Россией. Об этом сообщает американский еженедельник Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В преддверии саммита блока НАТО в Вильнюсе, где на повестке дня будет стоять в числе главных задача «противодействия России», сэр Ричард Ширрефф, отставной британский генерал и бывший заместитель верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, заявил, что НАТО пока что «не готова воевать с Москвой».

«В Восточной Европе идет масштабный военный конфликт, поэтому следует больше инвестировать в воздушные и наземные силы, а этого не происходит. В прошлом году на саммите в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что НАТО увеличит свои силы повышенной готовности до 300 000 человек – этого так и не было сделано», – указал Ширрефф.

«Нужен настоящий пинок под зад», – сказал он в интервью для Newsweek, указывая на нежелание большинства стран-членов западного альянса наращивать свои военные бюджеты до намеченных НАТО размеров в как минимум 2% ВВП. Хотя, по его словам, есть и исключения, такие как Польша и страны Прибалтики.

Бывший британский генерал также отметил, что армия самой Великобритании стала ярким примером того, как такие сокращения довели военный потенциал блока НАТО до «смехотворных размеров». В частности, как он считает, на это негативно повлияла позиция оборонного истеблишмента о том, что якобы «Китай, а не Россия, является главной долгосрочной угрозой».

«Здесь имеет значение география, и Россия – ближайший волк к нашей повозке», – сказал Ширрефф, ныне – совладелец консалтинговой компании Strategia Worldwide. Он считает, что Запад упустил время и возможности нарастить свой военный потенциал сразу после того, как Россия возвратила себе Крым в 2014 году.

«Уверен ли я, что НАТО действительно сможет создать обычные силы, готовые к обычной войне с Россией? Нет, не уверен», – заявил Ширрефф.

Еще один из высокопоставленных чиновников НАТО, адмирал Роб Бауэр, заявил в мае, что альянс должен быть готов к тому, что «конфликт непосредственно с Москвой может возникнуть в любое время».

«Поэтому в настоящий момент планировщики НАТО изучают и пересматривают тысячи страниц секретных документов с изложением региональных планов и указаний о том, как члены блока могут модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение в самых крупных масштабах со времен окончания холодной войны», – пишет Newsweek.

Эти планы НАТО предусматривают выделение войск для защиты различных регионов и подробную информацию о том, «где, что и как развертывать», заявил ранее Столтенберг. То, что будет обсуждаться на предстоящем саммите в Вильнюсе, «похоже на комплексную проверку того, что готовит и делает НАТО в военной сфере», – сказала Newsweek бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер .

В марте Столтенберг объявил, что НАТО развернет четыре новые боевые группы, каждая численностью около 1500 человек, в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. У НАТО уже есть подобные боевые группы, развернутые в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. «Они находятся на передовой, и если русские нападут, они примут на себя первые удары», – пояснила Геттемюллер.

Она также добавила, что планирование в НАТО потенциальных военных действий с Москвой является частью почти десятилетних усилий по «возвращению альянса к более прочной оборонительной позиции, чем это было после окончания холодной войны и терактов 11 сентября, после чего он сосредоточился на борьба с терроризмом».

Тем не менее, в недавнем отчете аналитического центра Rand Corporation говорится, что поддержка Киева со стороны НАТО «вызывает опасения по поводу возможного ответного удара России по альянсу». В документе также отмечается, что военные планировщики США и НАТО уже давно сосредоточены на подготовке к открытому конфликту с Россией, но текущий военный конфликт на Украине «создал уникальный набор обстоятельств, делающих более вероятным варианты конфликта», ограниченного применением лишь обычных вооружений.

Один из соавторов этого отчета Rand, политолог Карл П. Мюллер, сказал Newsweek, что предстоящий саммит в Вильнюсе должен будет продемонстрировать, что НАТО приступает к новому этапу своей оборонной стратегии, «к которой сейчас присоединилась и Финляндия», при том, что членство Швеции застопорилось.

«Будет много дискуссий о том, какие обязательства возьмут на себя отдельные страны, кто и для чего будет выделять силы в чем будет требоваться координация этих усилий. У НАТО есть окно возможностей, когда она может внести серьезные изменения в свою оборонную стратегию и организацию», – сказал Мюллер.