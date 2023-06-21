Как отмечает в своем материале NBC со ссылкой на судебные документы, пилот компании OceanGate Expeditions Лохридж предупреждал руководство об опасности эксплуатации батискафа модели «Титан» из-за чего впоследствии он был уволен.

Бывший сотрудник компании неоднократно заявлял руководству, что корпус батискафа «Титан» не был надлежащим способом проверен на способность выдерживать погружение на глубину в 4000 метров. Однако после заявления Лохриджа, что руководство компании подвергает необоснованному риску своих клиентов, он был уволен.

Также стало известно, что компания OceanGate Expeditions не захотела оплачивать установку на свой батискаф специального иллюминатора, который можно было бы безопасно использовать на большой глубине.

Напомним, что еще в понедельник руководством компании OceanGate Expeditions было подтверждено исчезновение батискафа с пятью людьми на борту после того, как он провел под водой 1 час и 45 минут.