США выразили готовность пополнить парк боевых машин пехоты Bradley для Украины после понесенных ее войсками крупных потерь, но остается неясным, в какой степени Западу удастся восполнять свою военную технику на вооружении ВСУ, активно уничтожаемую российскими войсками в ходе СВО. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Соединенные Штаты намерены увеличить поставки боевых машин пехоты Bradley в Украину после того, как было наглядно продемонстрировано, что эта техника понесла значительные потери в ходе неудачных наступлений против российских войск», – отмечает MW.

Сообщается, что новый пакет военной помощи Киеву от США, объявленный администрацией Байдена и включающий, среди прочего, 15 БМП Bradley, а также 10 колесных бронетранспортеров Stryker, стал 40-й по счету отправкой Украине американского оружия из собственных запасов Пентагона.

Аналитики MW при этом обратили внимание на важный аспект: поскольку относительно короткий производственный цикл БМП Bradley был завершен еще в 1995 году, количество этих боевых машин, имеющееся на американских складах, остается довольно ограниченным. Кроме того, за все последующее время в производство не поступило ни одного автомобиля-преемника – это касается и США, и других стран НАТО.

«Хотя ожидается, что материальная поддержка стран Запада украинским военным усилиям во многом будет определяться исходом наступательных операций Украины против российских войск, которые были начаты в первую неделю июня, остается неясным, в какой степени она восполнит утраченную украинцами боевую технику западного производства», – указывает MW.

Прогноз американского военного издания не замедлил подтвердиться. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью телеканалу RTL заявил о дальнейшей германской военной помощи Украине: «Мы не сможем заменить каждый танк немецкого производства, который сейчас выходит из строя». Хотя Писториус пообещал, что Германия продолжит поставки своих старых и давно снятых с вооружения танков времен холодной войны Leopard-1A5, очередная партия которых будет отремонтирована и подготовлена к отправке для Украины примерно в июле.

Военные запасы НАТО и, в особенности, европейских государств-членов блока, и без того «за последние 18 месяцев сократились до критически низкого уровня». Это стало последствием как долговременного упадка и сокращения военно-промышленных мощностей, так и закономерным результатом прежних масштабных «пожертвований» оружия Киеву на фоне огромных темпов расходования вооружений и боеприпасов в ходе продолжающегося украинского конфликта.

«США уже подарили Украине 113 боевых машин M2A2 Bradley, каждая из которых оснащена 25-мм скорострельной пушкой и противотанковыми ракетами в качестве основного вооружения. Поскольку Вашингтон объявил, что начнет поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, они могут быть использованы для усиления огневой мощи новых партий боевых машин Bradley», – предполагают аналитики MW.

Они также напомнили, что конструкция «Брэдли» на протяжении десятилетий вызывала много критики из-за слабости бронезащиты, что было продемонстрировано как во время испытаний, так и по итогам боевых действий в Ираке, где было уничтожено более 100 этих боевых машин.

В настоящее время армия США считает, что БМП Bradley «имеют очень ограниченное применение на Тихоокеанском театре военных действий, где сейчас сосредоточено основное внимание американских военных». Иными словами, американские военные сомневаются в достаточной боеспособности «Брэдли» в случае прямого военного конфликта против КНДР и, тем более, Китая.

С другой стороны, «Пентагон в связи с этим вполне может захотеть направить на военные действия в Украине большую часть своих запасов именно БМП Bradley, чем жертвовать другие виды своей военной техники, такие как ракетные комплексы «земля-земля» увеличенной дальности действия», – считают военные аналитики MW.