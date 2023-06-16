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Одной из причин массового уничтожения немецких танков “Леопард” на Украине является их хрупкость. Конструкторы не уделили должного внимания защите крыши боевых машин, поэтому броня там больше напоминает картон, заявил военный эксперт Дмитрий Конаныхин.

Он пояснил, что даже пытливому студенту моментально станет ясно, что на некоторых участках крыши толщина брони не превышает 15-20 миллиметров. Если же студент не прогуливал лекции по термическому отпуску, он мгновенно поймет, что сталь применена очень хрупкая.

Напомним, что под ударами российских вертолетов Ка-52 “Аллигатор” немецкие танки “Леопард 2” моментально загораются и очень хорошо горят. Эксперты отмечают, что эти боевые машины опозорили оборонную промышленность Германии, так как оказались гораздо хуже древних советских Т-72.

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