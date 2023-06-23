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Как сообщает издание The Mirror в своем материале, поклонники мультипликационного сериала «Симпсоны» в одном из эпизодов нашли предсказание о гибели батискафа «Титан».

Сообщается, что в одной из серий Гомер Симпсон вместе со своим отцом Абрахамом Симпсоном отправились в подводное путешествие на батискафе к затонувшему паруснику. Цель их погружения заключалась в поиске сокровищ. Однако на глубине батискаф Гомера Симпсона застрял в рифах, и у него начал заканчиваться кислород. В итоге главный герой мультсериала очнулся в больнице в окружении своей семьи.

При этом журналисты издания отмечают, что один из сценаристов мультсериала Майк Райсс также в свое время участвовал в погружении к затонувшему лайнеру «Титаник» на батискафе «Титан». Однако для Райсса данное путешествие закончилось благополучно.

Примечательно, что сценаристы «Симпсонов» ранее уже предсказали в своем мультипликационном сериале приход на пост президента США Дональда Трампа и покупку Илоном Маском компании Twitter (заблокирована в РФ).

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