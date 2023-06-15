Коллективный Запад пытается найти новых поставщиков военной техники для киевского режима, не желая отправлять собственную дорогостоящую продукцию. Издание Military Africa сообщает, что Франция закупила египетские бронетранспортеры FAHD-300.

БТР египетского производства способен вмещать до 13 военнослужащих, в том числе и троих членов экипажа. Командир боевой машины и водитель размещаются за большим пуленепробиваемым стеклом, которое может закрываться специальной броне пластиной.

Автор африканского издание предполагает, что купленные Парижем бронемашины могут отправиться на Украину или африканским союзникам Франции, которые ведут борьбу с повстанцами.

Мощности египетского завода Kader способны выпускать от 240 до 300 бронемашин в течение года. После ограничений в поставках бронированной стали и шасси, введенных Германией, производитель решил построить собственную линию по выпуску композитной керамической навесной брони.