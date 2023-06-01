Киевский режим сосредотачивает на границе Белгородской области все больше сил, а также использует гражданское население харьковского региона для получения разведывательной информации. Кроме того, ВСУ усиливают патрули на своих рубежах, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, мирные жители под различными предлогами сопровождают патрули. От них боевики узнают “справочную информацию” о местности, о разнообразных ее особенностях.

Напомним, что по заявлению Минобороны РФ, только за последние сутки в Харьковской области была пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп.

Ранее военный эксперт Юрий Подоляка назвал Белгородскую область одной из возможных целей контрнаступления ВСУ. Но при этом отметил, что боевиков противника оттуда быстро выбьют.