Контрнаступление ВСУ состоится в любом случае, так как США и их союзники по НАТО требуют каких-либо достижений, а не просто бессмысленных террористических ударов по российской территории. Военный эксперт Юрий Подоляка назвал три направления, на которых ВСУ могут пойти в атаку.

Первое и основное – это южные регионы. Именно здесь ВСУ постоянными вылазками стремятся навязать серьезные боевые действия. Для срыва возможного контрнаступления на Запорожском направлении имеет смысл постоянно создавать угрозы, чтобы вынуждать командование противника перебрасывать силы на другие участки линии соприкосновения.

Второе направление – это Белгородская область. Попытка вторжения на территорию России вполне может оказаться удачной. Но даже в Киеве хорошо понимают, что наступление здесь будет пресечено в считанные дни, а подразделения, ворвавшиеся в Белгород или населенные пункты в региона, понесут колоссальные потери.

Еще одно направление – это территория Луганской народной республики. Для наступления здесь нужны серьезные силы, так как в противном случае ВСУ сами зайдут в западню. Они окажутся между молотом и наковальней, уверен аналитик.

Подоляка также отметил, что ВСУ не начинают контрнаступление из-за двух причин – отсутствия собственной авиации и наличия ее в распоряжении России. Киев понимает, что как только он попытается перейти к контратакующим действиям, РФ воспользуется подавляющем превосходством в воздухе и разгромит силы противника.