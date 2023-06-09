9 июня актер Джонни Депп празднует свое 60-летие. РИА Новости рассказывает, каким образом ему удалось приобрести огромную популярность, несмотря на бунтарскую натуру и ряд неприятных скандалов, связанных в основном с личной жизнью.

Попробовать себя в роли актера Деппу предложил Николас Кейдж за игрой в “Монополию”. К компании подключился и Тим Бертон, который взялся изучать потенциал будущей звезды. В результате Депп снялся в 8 его фильмах, первым из которых стал “Эдвард – руки-ножницы” в 1990 году.

Актер трижды был номинирован на “Оскар”, причем первый раз – за роль Джека Воробья в “Пиратах Карибского моря”. К 2012 году он стал самым высокооплачиваемым в мире. Кинокритики по достоинству оценивают талант Деппа. Они пишут, что актер заставляет трепетать перед собой весь мир.