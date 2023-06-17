В пятницу 16 июня украинские боевики попытались вновь перейти в контратаку на Запорожском направлении, чтобы прорвать оборону российских сил. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Штурмовая группа пехоты из состава 128-й горной бригады вооруженных сил Украины при поддержке до 15 единиц бронетехники, включая и натовскую, попыталась атаковать российские силы в направлении Пятихаток со стороны Лобкового, расположенных в Васильевском районе Запорожской области, при поддержке своей артиллерии.

Однако выступивший противник был встречен мощным огнем российских артиллеристов и передовыми расчетами ПТУР. В результате боестолкновения украинские боевики потеряли три единицы техники и около взвода убитыми и ранеными личного состава. Оставшиеся в живых боевики ВСУ бежали с поля боя на исходные позиции, расположенные в районе населенного пункта Лобковое на Запорожском направлении.