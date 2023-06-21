Компания, фигурировшая в мошеннических схемах, занялась производством сухпайков для бойцов СВО

Крымский агрохолдинг «Дружба народов» с мая 2023 года начал поставлять питание для военнослужащих в зоне СВО. Решение об этом принял назначенный в апреле заместитель по Тылу министра обороны Сергея Шойгу генерал-полковник Алексей Кузьменков.

Интересно, что предприятие с 2017 года обеспечивает нужды Росгвардии, а первые поставки были сопряжены с рядом проверок со стороны надзорных органов по подозрению в завышении цен. «Дружба народов» также поставляет сухпайки, и несмотря на наличие в Крыму необходимых мощностей, их производством по факту занимается брянский завод «Консервсушпрод». Его адрес указан на упаковках.

Известно, что «Консервсушпрод» уже сотрудничал с Росгвардией в 2014-2016 годах, однако от него вскоре отказались – именно в этот момент было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при поставках сухпайков силовикам.

Главным фигурантом дела стал Дмитрий Артощенко, совладелец и руководитель компании «Оборонпродкомплект» и Мценского мясоперерабатывающего комбината (ММК), с последними компаниями Росгвардия также сотрудничала. По данным следствия, мужчина совместно с подельниками делали некачественные консервы, не годные к употреблению и успели отправить росгвардейцам около 250 тысяч комплектов. Артощенко также похитил 198 млн рублей.

Также, сообщают следователи, мужчина выводил деньги с подконтрольного ему ММК.

«Лично себе, Атрощенко Д.В., по договорам займа, в качестве дивидендов и под отчет – 26 558 268,60 руб. За границу на счета Сингапурской оффшорной компании ALBFQUIPMENT TRADING РТЕ LTD с которой общество не имело никаких хозяйственных отношений (ООО «ММК» никогда не имело международных контрактов и валютных финансовых операций) – 167 715 071,56 руб», – сказано в материалах дела.

Интересно, что в бумагах дела фигурирует и комбинат-конкурент «Консервсушпрод».

«В отсутствие встречного предоставления на счета конкурента ОАО «КОНСЕРВСУШПРОД», с которым Атрощенко Д.В. предположительно вступил в сговор – 40 028 190,00 руб.», – указано в материалах дела.

По данным следствия, Артощенко вступил в сговор с фактическим руководителем «Консервсушпрода» Валерием Тищенко, заблокировав работу ММК, что позволило автоматически далее передать поставку сухпайков агрохолдингу «Дружба народов».

Интересно, что по делу о мошенничестве Дмитрий Артощенко заключил сделку со следствием, и основную вину между собой разделили его подельники.