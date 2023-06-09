В Китае управлением кибербезопасности был опубликован законопроект, по которому необходимо ограничить использование гражданами сетей Интернет малого радиуса действия. К данным видам сетей относятся такие беспроводные технологии, как Wi-Fi, Air Drop, Bluetooth и другие. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Согласно данному законопроекту, поставщики услуг будут обязаны внедрить системы мониторинга данных, которые будут циркулировать через эти сети в целях предотвращения распространения незаконного контента.

Также под запрет попадает автоматическое подключение устройств к такого рода сетям. При подключении необходимо предоставление персональных данных владельцев устройств операторам сети во время каждого из подключений.

В такой способ, власти КНР установят полный контроль над беспроводными сетями Интернет. Данное решение является следствием активных массовых протестов против коронавирусных ограничений, во время которых интернет-пользователи пересылали друг другу видеозаписи и информацию через Air Drop, Wi-Fi, Bluetooth.