Западная военная техника оказалась непригодной для использования в боевых действиях на Украине. Киев разочаровался в немецких Leopard 2, к тому же 20% из полученных единиц оказались в нерабочем состоянии.

Немецкие танки не имеют никаких преимуществ перед советскими. Их броня не выдерживает артиллерийских прилетов, они быстро ломаются, выходя из строя намного раньше, чем образцы советского союза. Опыт применения немецких боевых машин у ВСУ негативный. Хотя Зеленский очень надеялся, что российские военные испугаются немецкую технику. Однако ВС России не дают подступить «Леопардам» к линии обороны, сжигая их точными ударами.

Издание «Резидент» пишет, что немецкие Leopard 2 не оправдали надежд украинского командования. Они очень быстро ломаются, а запчастей катастрофически не хватает. И речь идет не только о немецких танках, но и о боевых машинах пехоты американского производства.

В свою очередь, Министерство обороны Германии сообщило, что не сможет заменить каждый утраченный ВСУ танк. Однако ФРГ продолжит поставку восстановленных устаревших моделей Leopard 1А5.