Механизированная колонна с бронетехникой вооруженных сил Украины попыталась атаковать российские войска в районе Времевского выступа, однако большая часть бронемашин была уничтожена российскими бойцами.

Как сообщают российские военкоры, украинские боевики перешли в контрнаступление в окрестностях Времевского выступа на Запорожском направлении. Однако бронетехника ВС Украины была встречена плотным огнем из РПГ и ПТУР. В результате боестолкновения несколько украинских танков и бронемашин были полностью уничтожены.

В итоге противник так и не смог приблизиться к передовым позициям российской армии и был вынужден отойти на исходные позиции из-за больших потерь в технике и личном составе.

Командование ВС Украины бросает на штурм российских позиций свои лучшие бригады, на вооружении которых стоит как современная западная бронетехника, так и модернизированная советская. При этом натовские танки, в частности немецкие Leopard 2A6, так и не смогли показать эффективного результата, поскольку были уничтожены еще на подходе к российским позициям.