Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что не следует заблуждаться относительно возможности Вооруженных сил Украины достичь значительных успехов. Он также информирует о продолжающихся ожесточенных боях в регионе.

«Мой брат по духу, замкомандир десантной бригады, пишет мне: 17 дней подряд наши солдаты вступают в наступление и отражают атаки противника. Бои невероятно жестокие», – поделился Ходаковский.

По мнению эксперта, украинские военнослужащие, хотя не обладают сверхчеловеческими способностями, проявляют высокую боеспособность. Он отмечает, что многие солдаты ВСУ получили обучение от инструкторов из западных стран и НАТО, что следует учитывать. Противник проявляет желание защищаться и сражаться на поле боя.

Ходаковский отметил, что это только начало генеральной битвы, и нет уверенности, что этот бой последний.