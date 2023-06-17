Депутат Госдумы Александр Хинштейн, возглавляющий комитет по информационной политике, сообщил, что намерен с семьей провести отпуск в Сочи. Он пояснил, что выбрал этот вариант, а не Кавказ, Камчатку или Алтай, чтобы побывать на море с детьми.

“Я предпочитаю Сочи, потому что у меня маленькие дети, для которых отдых на пляже очень, очень важен и необходим для здоровья. Когда мои дети ходят летом на пляж, где тепло, они потом целый год не болеют”, – рассказал Хинштейн на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2023.

Также он добавил, что здоровье детей для него гораздо важнее, чем собственные интересы. Сам бы он выбрал другой вариант туристического путешествия, никак не связанный с морем.