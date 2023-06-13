Эксперты из КНР, опрошенные китайским изданием Global Times, отметили, что объявление о начатом «контрнаступлении Украины» прозвучало в момент, когда в западных странах, особенно в США, растет тревога, поскольку с украинской стороны не видно никаких признаков громких успехов на поле боя. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Сейчас, когда конфликт на Украине затянулся уже на 15 месяцев, США и многим европейским странам срочно потребовалось выявить некие «позитивные сдвиги», чтобы убедить свои внутренние общественные и политические силы продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь, и показать, что эта помощь якобы была оправданной и необходимой», – сказал Global Times Шэнь И, профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань.

В статье, опубликованной американским изданием Politico 8 июня, говорится, что Белый дом «с тревогой наблюдает за контрнаступлением Украины», поскольку высокопоставленные официальные лица США убеждены, что будущая поддержка продолжения Киевом этого конфликта и мировая репутация президента США Джо Байдена зависят от успеха этой операции.

«Иными словами – «Добейтесь успеха, и западная военная и экономическая помощь будет течь прежними масштабами. Но если вы споткнетесь или не оправдаете ожиданий, эта поддержка, скорее всего, иссякнет». Буквально перед тем, как Зеленский публично подтвердил начатую «контратаку», Пентагон объявил, что предоставит Украине дополнительно 2,1 миллиарда долларов в виде долгосрочной помощи на закупку оружия», – пишет Global Times.

Но даже сравнительно передовое вооружение, отправленное на Украину западными странами, не сыграет существенной роли в изменении ситуации, пока Украина не может контролировать воздух и не имеет потенциала полевой ПВО, считает Цянь Фэн, директор исследовательского отдела Института национальной стратегии в Университете Цинхуа.

Минобороны России опубликовало видео, на котором российские войска уничтожают иностранную бронетехнику украинской армии, в том числе танки «Леопард» немецкого производства. Россия недавно начала масштабную кампанию по набору армии и развернула большое количество беспилотников для помощи своей специальной военной операции на Украине, что, по словам Цяня, «значительно повысило плотность и точность восприятия Россией информации о поле боя».

Цянь также указал, что действия России были направлены на то, чтобы свести на нет технологическое преимущество США и НАТО, а последние события «свидетельствуют о том, что конфликт не закончится в ближайшем будущем».

Китайские эксперты призвали Запад «прекратить раздувать пламя конфликта и давить на Украину, требуя большей активности на поле боя, что будет стоить только новых солдатских жизней». Они также подчеркнули, что «план Китая по содействию миру, который направлен на то, чтобы убедить все стороны, так или иначе вовлеченные в украинский конфликт, вступить в переговоры, является единственным жизнеспособным выходом».

Выступая на недавней пресс-конференции, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отметил: «Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. В нынешних обстоятельствах есть надежда, что все стороны смогут взять на себя обязательство по политическому урегулированию кризиса и работать вместе, чтобы облегчить ситуацию».

Ранее мы сообщали, что индийское издание The EurAsian Times расценило начатое при поддержке Запада «масштабное наступление ВСУ» как шаг к более сорому и полному исчерпанию военного потенциала Украины, подготавливая ей судьбу Германии в мировых войнах прошлого века.