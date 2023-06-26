В Тюмени готовится открытие нового кафе, которое предложит своим посетителям только одно блюдо – шаурму. Однако, здесь шаурма будет приготовлена из «необычных» ингредиентов, а в роли главного повара выступит Роман Букалов, финалист одного из выпусков популярного кулинарного шоу «Битва Шефов».

«Совместно с шеф-поваром Романом мы разработали уникальные рецепты, с акцентом на здоровое питание и использование необычных ингредиентов для шаурмы», – рассказали представители заведения корреспонденту URA.RU на церемонии открытия. В качестве примера была продемонстрирована шаурма с хумусом и манго, чтобы показать необычность и разнообразие предлагаемых блюд.

Букалов, нынешний шеф-повар нового кафе, ранее работал в тюменском ресторане «СибирьСибирь», где занимал должность су-шефа. В прошлом году его имя стало широко известно благодаря участию в шоу «Битва Шефов», где он стал членом команды Рената Агзамова и дошел до финала соревнования.