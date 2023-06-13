Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов за годы службы на своем посту зарекомендовал себя как «зеркало российской коррупции». Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

На прошлой неделе петербургский градоначальник в очередной раз перераспределил полномочия между вице-губернаторами. Предприниматель уверен, что таким образом глава администрации Смольного намерен выстроить команду, которая позволит ему продолжить свои финансовые махинации и «вертеть» городскими проектами по своему усмотрению.

«Давайте вспомним объекты, которые он лично обещал завершить президенту. Апраксин Двор не будет реализован, Беглов лично решил украсть у собственника его право на реконструкцию, не справился и все провалил. Арт-парк «Тучков буян» не будет реализован, деньги, как мне говорили, распилены, проект заморожен. Конюшенное ведомство тоже осталось на бумаге», — рассказал Евгений Пригожин «Невским новостям».

Также бизнесмен напомнил о том, что транспортная и коммунальная инфраструктуры Петербурга продолжают возводиться за счет городского бюджета, несмотря на то, что были даны обязательства застройщиками выполнять все за свой счет. Кроме того, тарифы для населения растут быстрее инфляции и стали одними из самых высоких по стране, добавил Пригожин.