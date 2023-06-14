Украина задействовала свои лучшие боевые системы, полученные от Запада, но российским войскам удалось предотвратить прорыв их линии фронта, нанеся противнику значительные потери в бронетехнике и пехоте. Об этом пишет в The EurAsian Times индийский военный эксперт Виджаиндер К. Такур, отметив пять «российских технологий новой эры, которые бьют западное вооружение». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Украинские силы продолжают «прощупывать на прочность» российскую оборону, особенно на запорожском направлении. Украина «уже задействовала свои лучшие боевые системы, полученные от Запада, – танки «Леопард-2» и БМП «Брэдли» – в попытках прорвать линию фронта. Однако из видеозаписей с поля боя с геолокацией видно, что российским силам удалось предотвратить серьезные прорывы, а украинские войска понесли значительные потери в бронетехнике и пехоте», – указывает Такур.

Также очевидно, по его мнению, что «Россия, наконец, показательно и в полной мере использует свою авиацию». Причем не только обычную авиацию, но и боевую технику «новой эры».

Господство в воздухе

Сократив свою линию соприкосновения с украинскими войсками осенью 2022 года, Россия использовала подавляющее превосходство своей истребительной авиации и интегрированных с ней наземных систем ПВО для достижения полного господства в воздухе на фронте. Воздушно-космические силы России (ВКС) ежедневно и круглосуточно осуществляют патрулирование над линией боевого соприкосновения, чтобы украинские истребители и ударные вертолеты ничем не могли ослабить российские силы.

«По сути, Россия установила бесполетную зону для ВВС Украины, проходящую вдоль линии фронта и простирающуюся до 50 км вглубь от нее на подконтрольной Киеву территории. В пределах этой зоны российские ударные вертолеты и истребители наземной поддержки могут действовать почти беспрепятственно. Лишь иногда украинским военным удается атаковать российские штурмовики Су-25 и ударные вертолеты, когда те находятся в пределах досягаемости украинских ПЗРК», – указывает индийский эксперт.

Боевые вертолеты

В социальных сетях размещено уже много кадров, на которых вертолеты российской армейской авиации Ка-52 «Аллигатор» вступают в бой с наступающей украинской бронетехникой. Как правило, это Ка-52М – вариант, модернизированный с учетом боевого опыта российских войск во время сирийской кампании. Ка-52М имеет ракетное вооружение, совместимое с вооружением новейшего ударного вертолета Ми-28НМ.

Оба вертолета теперь оснащены датчиками и ракетами, которые могут поражать цели на расстоянии до 10 км и более, оставаясь вне досягаемости ПЗРК противника. Лучшим оружием Ка-52М можно счесть противотанковый ракетный комплекс 9М127М «Вихрь-1». Каждый Ка-52 может нести 12 транспортно-пусковых контейнеров с ПТУР «Вихрь», которая представляет собой сверхзвуковую ракету с лазерным наведением и мощной тандемной кумулятивной боевой частью массой 12 кг. Ракета может пробить 1200 мм брони, что позволяет ей поражать все современные танки, и даже воздушные цели, движущиеся со скоростью до 800 км/ч. Дальность стрельбы «Вихрь-1» – 10 км, что вдвое превышает дальность стрельбы американского ПЗРК Stinger.

Системы управления и контроля за полем боя

Россия вложила значительные средства в производство доступных разведывательных беспилотников и системы для их объединения в сеть для обеспечения прозрачности поля боя «до такой степени, которую разведывательные средства США/НАТО стоимостью в миллиарды долларов, такие как самолеты RC-135, не могут предоставить Украине, даже работая круглосуточно и без выходных», – отмечает Такур.

Россия усовершенствовал свою интегрированную систему управления и связи (СКСУ) «Стрелец-М» и системы управления полем боя «Андромеда-Д». Эти сетевые системы позволяют как операторам дронов, так и другим солдатам вводить позиции и цели противника на цифровую карту, что позволяет затем истребителям, дронам-камикадзе или артиллерии с управляемыми снарядами поражать цели с минимальной задержкой.

Дроны-камикадзе

Россия провела успешные боевые испытания беспилотника-камикадзе «Ланцет» еще в Сирии. Это оружие также быстро совершенствовалось, с каждой итерацией увеличивая автономность, дальность полета и размер боеголовки. Последний вариант, «Ланцет-3», имеет взлетную массу 12 кг, массу полезной нагрузки 3 кг, время автономной работы до 60 минут, дальность полета от 40 до 70 км. Он считается первым в мире дроном-камикадзе, способным разгоняться до 300 км/ч при пикировании на воздушные цели.

Во время российской СВО на Украине «Ланцет» оказался очень эффективным. Не раз продемонстрировано, как этот дрон находит цель с помощью комбинации спутников и оптоэлектроники и обеспечивает подтверждение поражения цели через телевизионный канал связи.

Более новый российский беспилотник-камикадзе «Привет-82» представляет собой боеприпас, который можно доставить из расположенного в тылу центра управления дронами к передовой, где дрон затем передается местному оператору для поражения цели или осуществления скоординированной атаки несколькими дронами одновременно. В этой схеме важно то, что терминальное FPV-пилотирование оператором делает беспилотник с дальностью действия 30 км и боеголовкой массой 5,5 кг невосприимчивым к РЭБ.

Управляемая артиллерия

«В преддверии украинского контрнаступления Россия, похоже, широко развернула вдоль фронта артиллерийские снаряды с лазерным наведением. Минобороны России регулярно публикует кадры, на которых снаряды «Краснополя», выпущенные из 152-мм орудий, с большой точностью поражают даже движущиеся цели», – указывает индийский военный эксперт.

По его оценке, российские силы используют лазерную маркировку с беспилотников для наведения снарядов. Недавно Россия объявила, что разработала также варианты комплектов наведения «Краснополь» для использования с минометами и ракетами воздушного базирования.

«Осенью 2022 года российские войска отступили по итогам двух украинских контрнаступлений, поскольку они были малочисленны, растянуты на обширном фронте, а их материально-техническое обеспечение было нарушено из-за сочетания как географического положения, так и использования РСЗО HIMARS. С тех пор Россия уплотнила свою линию соприкосновения с украинскими войсками, обустроила выгодные позиции на случай обороны и наращивала свои производственные и технологические возможности. Таким образом, Россия быстро и успешно извлекла уроки из своих прошлых ошибок и ввела даже такие новшества, на которые Запад считал ее неспособной, снабжая Украину своим современным оружием», – заключает эксперт EurAsian Times.