По словам западного эксперта по бронетехнике, украинские экипажи и командиры боевых машин пехоты Bradley, уничтоженных российскими войсками в Запорожской области, в целом действовали «в основном в соответствии» с теми методиками НАТО, которым их ранее обучили западные инструкторы. Об этом сообщает портал The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Как стало известно по широко распространенным в Интернете фото- и видеоматериалам, взвод из четырех предоставленных США боевых машин пехоты «Брэдли» вместе с танком «Леопард-2» и двумя машинами разминирования были разгромлены, попав на хорошо подготовленное российское минное поле во время попытки выдвинуться для атаки противника.

Согласно анализу этого боя, проведенному по заказу The Drive «экспертом с многолетним опытом работы с бронетехникой и тактикой Bradley» (издание не раскрыло его имени), часть боевых машин украинской мобильной бронегруппы подорвались на минах, а остальные были поражены противотанковыми управляемыми ракетами. Помимо этого, находившиеся внутри бойцы «подверглись подавляющему огню российских войск», как и еще один украинский взвод «Брэдли», который пытался прийти им на помощь и также потерял все свои четыре бронемашины.

«Как учили командира роты во время интенсивных тренировок на полигоне Графенвер в Германии, отправка еще одного взвода из четырех Bradley в эту зону поражения нарушила бы основную доктрину таких операций», – сказал эксперт, и пояснил: «Если это ставит под угрозу ваших солдат и технику – ресурсы, нужные для будущих действий, – это чрезмерно высокий риск. Мы видели, что украинцы не смогли выполнить свою миссию, и подвергать больше людей риску высокого уровня не следовало. Хотя нельзя не учитывать человеческий фактор в пылу боя».

На вопрос, что бы сделал он сам, если бы руководил операцией, специалист сказал, что его первым побуждением было бы принять аналогичное решение: оказать помощь. «Но через минуту или две, логически подумав о дальнейшем, я бы пришел к выводу, что риски слишком высоки», – добавил он.

Изучив имеющиеся изображения и видео, эксперт пришел к выводу, что продвижение первого взвода остановилось после того, как встала головная машина – скорее всего, подорвавшись на мине. Вопреки некоторым другим комментариям, прозвучавшим в западных СМИ о якобы «неумелых действиях» ВСУ, эксперт заявил, что в сложившихся обстоятельствах украинцы «поступили так, как можно было ожидать, причем максимально близко к установленной доктрине НАТО».

В качестве подтверждения такой оценки он указал: «Видно, что они шли с нужным отставанием от машины прорыва. У них был танк, который был прямо за ней для защиты, и у них была поддержка пехоты, державшая свои сектора огня для прикрытия всей группы». В частности, на видео был показан «Брэдли», стреляющий из 25-мм основного орудия «Бушмастер».

«Он сделал четыре или пять выстрелов на подавление по отдаленной лесополосе, затем останавливался, пока другой Брэдли быстро проходил мимо, по-видимому, удаляясь из зоны поражения. Примерно на 12-й секунде происходит яркая вспышка, после чего второй «Брэдли» останавливается – по всей видимости, он подорвался на мине», – сказал эксперт.

Затем было видно, как подбитый «Брэдли» пытается прикрывать оставшиеся украинские войска, выпустив по крайней мере одну дымовую шашку. Другие видеоклипы показывают, как украинские военные забираются на исправный «Брэдли», их прежнюю машину добивает попадание противотанковой управляемой ракеты, а также видны взрывы фугасных снарядов, выпущенных российской артиллерией.

По словам эксперта, все это «показывает, что эти украинские бойцы были хорошо обучены». Тем не менее, указывает The Drive, «похоже, что затем русские приблизились к подбитым машинам. Что случилось далее, остается неизвестным».

Согласно последней статистике, ведущейся западным сайтом Oryx, Украина на данный момент потеряла 16 БМП Bradley M2A2 ODS-SA, из них пять уничтоженными и 11 поврежденными и брошенными. «Сайт учитывает только ту боевую технику, по которой есть визуальное подтверждение, поэтому реальные цифры могут быть выше», – уточняет The Drive.

Эксперт американского издания также считает: пока не следует делать никаких далеко идущих выводов о том, что этот инцидент предвещает для будущего контрнаступления Украины. Впрочем, и Пентагон, «похоже, не рассматривает этот инцидент или другие потери «Брэдли» как причину для сокращения дальнейших поставок» Киеву дополнительной бронетехники американского производства, заключает The Drive.