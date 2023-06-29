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Руководитель службы финансового мониторинга «Сравни» Александр Переудин рассказал изданию Прайм, что банки имеют право заблокировать счет клиента, если в комментариях к денежным переводам будут указываться шутки или неуместные фразы.

По словам эксперта, кредитная организация обязана проверять комментарии к переводам в целях выявления подозрительных транзакций. Поэтому не стоит относиться к этому вопросу легкомысленно и писать в комментариях шутки и легкомысленные фразы. Также не следует писать фразы, подразумевающие незаконную деятельность. Даже если вы отправляете деньги своему другу и члену семьи, то не нужно писать в комментариях фразы, по типу «криптовалюта», «пирамида», «онлайн-казино».

Перегудин уточнил, что если банком был обнаружен подозрительный платеж, то банк начинает проверку. И если клиент банка не сможет подтвердить экономический смысл и законность перевода, то банк может заблокировать транзакцию. Банк может таких людей отправлять в «черный список», что в будущем может  негативно сказаться на выдаче кредитов и других банковских операциях.

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