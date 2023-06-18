Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Санкт-Петербург в период цветения тополей обильно покрывается белым пухом. Практически в каждом дворе, на улицах и скверах города лежат настоящие летние сугробы, которые доставляют дискомфорт горожанам. Местные жители публикуют в соцсетях снимки, демонстрирующие халатность коммунальщиков и Смольного к острой городской проблеме.

Эколог Юрий Шевчук прокомментировал ситуацию для Live 24. По словам эксперта, пух опасен своей способностью быстро воспламеняться. Он напомнил, что в прошлом году при таких обстоятельствах на Бухарестской улице сгорел автомобиль Iran Khodro. У рядом стоящего ВАЗа-2114 обгорела дверь.

«Для экологии тополиный пух пока его не подожгут, не вреден. Находятся люди, которые его поджигают — вот это плохо, конечно. Вообще в городе ничего жечь нельзя, ни листву, ни пух. Это очень вредно для аллергиков. У меня есть много знакомых людей, которые жалуются на вспышку аллергии, астматики жалуются», — сказал собеседник.

По словам Шевчука, решение высаживать тополя в Санкт-Петербурге принималось в послевоенные годы, когда в первую очередь учитывалась скорость роста растений. Сегодня обстановка позволяет городской администрации во главе с губернатором Александром Бегловым заняться планомерной заменой деревьев на более комфортный вид.

«Надо, чтобы люди во власти думали о людях, которые нуждаются в помощи. В данном случае аллергики — это большой социальный слой. Сейчас они страдают. Написать программу замены тополей достаточно легко. Потом надо осуществить», — заключил эколог.

Вам может понравиться

Появилась информация, кто помог ВС России точно поразить секретное убежище главы ГУР Украины Буданова

Видеоролик с попаданием российской ракеты в воду возле здания ГУР на Рыбальском острове в Киеве 29 мая вызвал целый ряд едких комментариев в украинских социальных сетях по поводу «точности» ракет

Авианосец-призрак ВМС США нашелся, СМИ пишут о подготовке удара по Крымскому мосту

В Средиземное море был обнаружен авианосец ВМС США «Джеральд Форд», который ранее считался «кораблем-призраком», сообщает издание «Царьград». Этот корабль не просто авианосец, а настоящая плавучая военная база Соединенных Штатов. Изначально

Крым обеспечен пресной водой на несколько лет вперед

Запасов воды в Республике Крым хватит на несколько лет. Об этом в эфире телевизионного канала «Россия-24» заявил глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов. По его словам, начиная еще с 2014