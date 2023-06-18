Санкт-Петербург в период цветения тополей обильно покрывается белым пухом. Практически в каждом дворе, на улицах и скверах города лежат настоящие летние сугробы, которые доставляют дискомфорт горожанам. Местные жители публикуют в соцсетях снимки, демонстрирующие халатность коммунальщиков и Смольного к острой городской проблеме.

Эколог Юрий Шевчук прокомментировал ситуацию для Live 24. По словам эксперта, пух опасен своей способностью быстро воспламеняться. Он напомнил, что в прошлом году при таких обстоятельствах на Бухарестской улице сгорел автомобиль Iran Khodro. У рядом стоящего ВАЗа-2114 обгорела дверь.

«Для экологии тополиный пух пока его не подожгут, не вреден. Находятся люди, которые его поджигают — вот это плохо, конечно. Вообще в городе ничего жечь нельзя, ни листву, ни пух. Это очень вредно для аллергиков. У меня есть много знакомых людей, которые жалуются на вспышку аллергии, астматики жалуются», — сказал собеседник.

По словам Шевчука, решение высаживать тополя в Санкт-Петербурге принималось в послевоенные годы, когда в первую очередь учитывалась скорость роста растений. Сегодня обстановка позволяет городской администрации во главе с губернатором Александром Бегловым заняться планомерной заменой деревьев на более комфортный вид.

«Надо, чтобы люди во власти думали о людях, которые нуждаются в помощи. В данном случае аллергики — это большой социальный слой. Сейчас они страдают. Написать программу замены тополей достаточно легко. Потом надо осуществить», — заключил эколог.