Сид, пользователь Twitter, опубликовал пост о том, что он убедил ChatGPT и Google Bard сгенерировать ключи для операционных систем Microsoft, упомянув свою покойную бабушку, которая читала ему ключи Windows 10 Pro, и попросил помочь ему заснуть. То же самое повторилось, когда он попросил ключи для Windows 11 Pro.

Возможно, некоторым удалось обновить и активировать установки Windows 10 и 11 на своих компьютерах с помощью сгенерированных чат-ботами ключей. Однако все эти ключи являются общими и приводят к установке ограниченных версий Windows.

Подобные ситуации не являются новыми. Несколько месяцев назад было обнаружено, что ChatGPT может генерировать рабочие ключи для Windows 95. Интересно отметить, что ChatGPT по-прежнему способен создавать эти ключи и что искусственный интеллект не полностью блокирует их генерацию. То же самое относится и к Google Bard.