Бурное развитие современных технологий, и, в первую очередь, внедрение Интернета во все сферы нашей жизни, во многом повлияло на методы работы российской и мировой разведки. По словам бывшего контрразведчика и генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, сотрудники сегодняшних спецслужб имеют возможность хорошо изучить любого человека перед непосредственным контактом, благодаря развитию социальных сетей.

По его словам, современную работу российских спецслужб можно охарактеризовать как «высокую математику» или «разведывательное искусство». Михайлов подчеркнул, что бурное развитие социальных сетей и Интернета в целом в разы повысили эффективность сбора информации. Конечно люди, представляющие интерес для сотрудников спецслужб, не выкладывают в Сеть секретные данные, однако «огромная часть маргинальной среды, представляющая интерес по разным факторам, оставляет много следов».

Бывший контрразведчик отметил, что российские спецслужбы действуют зеркально в отношении американских разведчиков. Однако построение агентурной сети ради количества агентов не представляет интерес для российских работников спецслужб, которые налаживают контакт только с личностями, способными предоставить интересующую информацию.