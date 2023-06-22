Министерство обороны США заявило, что в течение двух последних лет подсчитывало стоимость оружия для военной помощи Украине якобы «как нового, а не бывшего в употреблении», и теперь Пентагон получил основание использовать «излишки» на 6,2 миллиарда долларов для будущих пакетов. Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В мае агентство Reuters сообщило, что Пентагон выявил некую «бухгалтерскую ошибку», якобы неверно рассчитывая стоимость военной помощи, отправленной на Украину в виде оружия, взятого напрямую из запасов армии США, по так называемым «президентским» пакетам расходов. На тот момент Пентагон заявил, что это позволяет увеличить остаток средств, выделенных на поставки оружия для Киева, примерно на 3 миллиарда долларов.

Теперь Пентагон утверждает, что общая сумма подобных «излишков» скачкообразно выросла до 6,2 млрд долларов. Это якобы объясняется «просчетами как в 2022, так и в 2023 финансовых годах», заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

«Во время регулярного надзора департамента за выполнением нами президентских полномочий по расходованию средств для Украины мы обнаружили несоответствия в оценке отправленного военного оборудования. В значительном количестве случаев при этом была использована стоимость «замены на новое», а не балансовая стоимость, тем самым завышалась стоимость оборудования, которое было взято из запасов США и предоставлено Украине»», – сказала Сингх.

Она также добавила, что аудиторы Пентагона, обнаружив ошибку, 31 марта «переиздали руководство», разъясняющее, как оценивать подобное военное оборудование.

«Новообретенные деньги теперь вернутся в президентские резервные фонды, которые США могут использовать для продолжения изъятия оружия из своих запасов с целью отправки Киеву, а не для закупки нового оружия напрямую у производителей. На данный момент США объявили о 40 таких «президентских» пакетах военной помощи Украине», – указывает Breaking Defense.

Издание напомнило, что прежнее «майское ухищрение» Пентагона с переоценкой «вызвало некоторые опасения Конгресса по поводу того, что министерство играет с деньгами, чтобы обойти необходимость официально запрашивать дополнительное финансирование для помощи Украине».

Тогда же было подсчитано, что без этих средств деньги для Киева закончатся явно ранее конца текущего финансового года, и, поскольку многие в подконтрольной Республиканской партии Палате представителей скептически относятся к предоставлению дополнительной помощи Украине, были реальные опасения, что соответствующий законопроект провалится.

«Внезапно «найденные» дополнительные деньги означают, что у Белого дома есть больше возможностей, прежде чем ему нужно будет добиваться от Конгресса нового законопроекта об Украине. И эти деньги «нашлись» в критический момент, когда Украина пытается начать свое контрнаступление, и спустя несколько дней после того, как министр обороны США Ллойд Остин отправился в Брюссель, чтобы председательствовать на заседании Контактной группы по военной помощи Украине», – отмечает американское военное издание.

Ранее мы сообщали, что Минобороны США утвердило предоставление нового транша военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов в виде долгосрочных закупок дополнительных систем ПВО и различных типов боеприпасов.