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Корпорацией Nidec и компанией Embraer будет запущено совместное производство по выпуску двигателей для летающих электрокаров. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном Nidec.

Новое совместное производство получило название Nidec Aerospace. Производственные мощности будут находиться на территории Соединенных Штатов. Оказывать поддержку предприятии будут заводы обеих компаний, находящихся в Бразилии и Мексике. Через определенное время на этих мощностях будут выпускаться двигатели не только для летающих электроавтомобилей.

Отмечается, что договоренность между корпорациями Nidec и Embraer будет официально заключена во второй половине 2023 года после того, как все надзорные ведомства проведут соответствующие проверки. Контрольный пакет акций будет у Nidec. Он составит 51%. А компания Embraer будет владеть остальными 49% акций.

Напомним, что первый летающий гоночный автомобиль был представлен в Австралии в феврале текущего года. Летающий электрокар Airspeeder Mk4 с водородным двигателем был разработан компанией Alauda Aeronautics из австралийского города Аделаида.

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