СМИ выяснили, сколько основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тратил на содержание организации и зарплаты бойцам. Даже по самым скромным подсчетам, эта сумма превышает 144 миллиарда рублей в год.

Телеграм-канал «BFM» опубликовал сводные данные по затратам на содержание ЧВК «Вагнер» в зоне специальной военной операции. По подсчетам аналитиков, только за год «оркестр» потерял не менее 9 тысяч бойцов. За гибель каждого их семьям полагалась компенсация в размере 5 миллионов рублей. Только на эти цели было потрачено 45 млрд рублей. Всего в год на минимальное содержание ЧВК было выделено 144 млрд рублей, без учета техники, снаряжения и питания.

При этом, по информации президента РФ Владимира Путина, от государства ЧВК получила 86 миллиардов рублей. Остальное же Пригожин покрывал из собственных средств.

Напомним, 23 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вышли на «Марш справедливости», однако за 200 км до Москвы шествие было остановлено при содействии президента Белоруссии Александра Лукашенко, и «вагнеровцы» вернулись в тыловые лагеря.