Шоумен, актер и музыкант Стас Барецкий раскритиковал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за ПМЭФ-2023, который превратился в «парад эскортниц».

Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, почему градоначальник позволил превратить важнейший для страны экономический форум в своего рода «парад эскортниц», Барецкий заявил, что для приезжих, которые ищут в Петербурге лишь «проституток», позволено все. Также в этом заинтересованы люди с большими связями. Шоумен отметил, что намерен разобраться с бездействием городских властей в этом вопросе.

«Ну а что Беглов? Беглов превращает Питер в какую-то помойку. Местной молодежи закрывают нормальные клубы какие-то и не дают развернуться нормальному искусству, невозможно организовать какую-то выставку, потому что невозможно снять помещение – оно стоит бешенных денег, либо не дают. А этим пришлым, приезжим, которые приехали сюда за проститутками, им позволено все у нас в городе. Это неправильно, я считаю. Народ, конечно, возмущает вся эта ситуация. Я этим займусь, разгребу всю эту грязь, пойдем в рейд», – заявил Барецкий.

Напомним, из года в год ПМЭФ посещают не только почитаемые гости и участники форума, но и большое количество эскортниц. Такая тенденция привела к тому, что в народе форум прославился как «эротический».