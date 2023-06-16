В Средиземное море был обнаружен авианосец ВМС США «Джеральд Форд», который ранее считался «кораблем-призраком», сообщает издание «Царьград». Этот корабль не просто авианосец, а настоящая плавучая военная база Соединенных Штатов.

Изначально «Джеральд Форд» планировал принять участие в учениях НАТО под названием «Арктический вызов», но после Осло он направился на север и исчез с радаров недалеко от российских берегов.

Однако, сейчас он был обнаружен в Средиземном море. Стоит также отметить, что в Черном море наблюдается активность разведывательных самолетов НАТО. Имеются сведения о развертывании временного штаба военно-морских специалистов в Испании. Эти действия могут быть связаны с планированием провокации, возможно, направленной против газопровода «Турецкий поток» или Крымского моста.