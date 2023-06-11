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На Запорожском направлении ВСУ задействовали “тактику легких бригад” и проиграли, так как подобные подразделения на всех участках фронта нарвались на хорошо вооруженные и готовые к отражению нападения российские войска, пишет издание Asia Times.

Авторы публикации отмечают, что киевский режим ничего не делает без команды кураторов из США и Великобритании. Именно последние разработали для ВСУ эту тактику, оказавшейся проигрышной.

Разрозненные атаки сразу на нескольких участках фронта привели к серьезным потерям. Российские ВС уничтожили минимум три немецких танка “Леопард 2”, 38 других боевых машин, сотни единиц бронеавтомобилей и БМП, полученных от Запада. Также около тысячи боевиков было ликвидировано в боях.

В США эксперты уже заявили, что такая тактика больше похожа на самоуничтожение ВСУ, а не на контрнаступление. Но при этом Киев вряд ли прекратит действовать в том же духе, так как Запад требует от него идти в атаку и отрабатывать выданные ранее авансы.

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