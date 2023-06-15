В Telegram-канале «Военкоры русской весны» сообщается, что российские военнослужащие применили новую тактику на Украине. Вместо массированных ударов, они выбирают стратегию, заключающуюся в запуске только нескольких ракет по маршрутам, где есть меньший риск их перехвата.

По информации из канала, из четырех крылатых ракет Х-101/Х-555, запущенных с территории района Каспия, три поразили свои цели. Согласно данным, полученным от украинских СМИ, эти ракеты достигли промышленных объектов в Днепропетровской области, в то время как четвертая ракета была уничтожена.

Кроме того, по информации из Telegram-канала, взрывы были слышны в Харькове, Одессе и Сумской области.

Ранее сообщалось о комбинированном ударе Военно-Морского Флота и Военно-Космических Сил России по военным и инфраструктурным объектам на Украине. В этом ударе использовались крылатые ракеты, выпущенные с воздушной и морской баз, а также дроны-камикадзе.