Певица Анна Седакова радует и в то же время шокирует своих поклонников откровенными фотографиями, опубликованными в соцсетях. Артистка выложила на свою страничку два новых снимка.

На одном певица позирует в одежде оверсайз, а на втором фото она сняла рубашку и джинсы и предстала в откровенном и соблазнительном образе. «У каждой девушки в оверсайз есть маленький секрет», – подписала фотографии знаменитость.

Экс-солистка популярного трио «ВИА Гра» не стесняется демонстрировать свои формы поклонникам. По словам Седаковой, она тщательно следит за фигурой, занимается спортом, а впитании устраивает разгрузочные дни. По словам исполнительницы, она чуствует себя прекрасно в весе 58-60 кг.

На данный момент певица живет на две страны – в Соединенных Штатах и в России. Певица воспитывает троих детей, рожденных от разных мужчин. У артистки две дочери и сын. С 2020 года Анна Седакова состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой.