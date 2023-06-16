Ветеран боевых действий во Вьетнаме и полковник ВС США Дик Блэк объяснил провал контрнаступления вооруженных сил Украины всего двумя словами. Соответствующий пост американский военный эксперт опубликовал на своей страничке в социальной сети.

По мнению американского полковника, основной причиной неудачного контрнаступления украинских сил на Запорожском направлении стала «стальная стена», которую Вооруженные силы Российской Федерации построили на линии фронта.

Американский эксперт уверен, что колоссальные потери украинской армии на фронте в контрнаступлении стали результатом сооружения российской армией мощных оборонительных рубежей. Именно по этой причине только за прошлую неделю украинская армия потеряла 160 танков, 360 бронемашин и более 7 тысяч личного состава убитыми и ранеными. При этом Блэк уверен, что призывы западных лидеров к киевскому режиму сопротивляться до последнего украинца являются бесчеловечными.