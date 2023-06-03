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Общественный деятель Антон Карякин опубликовал обращение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. В нем активист призывает лишить губернатора Петербурга Александра Беглова государственных наград и медалей.

По словам Карякина, культурный облик Северной столицы сильно пострадал при губернаторстве Беглова. Он рассказал президенту о множестве актуальных городских проблем. В частности, губернатор не может эффективно реализовывать инвестиционные проекты, игнорирует стремительно разрушающиеся исторические здания, а также регулярно демонстрирует провалы в политике управления.

«Надоело вместо новостей об открытии новых станций метро, читать про перенос сроков и затягивание строительства. Надоело, что высшее должностное лицо региона постоянно что-то обещает Президенту, но даже обещание верховному главнокомандующему не может его остановить от срыва сроков и их перенос на неопределенные даты», — цитирует общественника сообщество «Сделай район лучше».

Карякин добавил, при всем этом у Беглова имеется Орден «За заслуги перед отечеством II степени». Награду вручали с формулировкой «за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу». По мнению Карякина, качество управленческой деятельности главы Петербурга низкое. В связи с этим его необходимо лишить госнаград и орденов.

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