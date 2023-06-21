Уэйн Леаль, автор книг о здоровом образе жизни и инструктор йоги, поделился простыми способами поддержания бодрости и здоровья после 60 лет. Его советы были опубликованы в издании The Sun.

Леаль утверждает, что даже в 65 лет он выглядит на 20 лет моложе и поддерживает активный образ жизни, несмотря на дегенеративное заболевание позвоночника и перенесенные травмы. Он уверен, что каждый может достичь таких же результатов, если будет вести здоровый образ жизни и следовать его советам.

Один из самых простых советов, которым Леаль поделился, связан с тренировкой силы хвата. Он рекомендует сжимать теннисный мяч, начиная с трех подходов по пять повторений на каждую руку и постепенно увеличивать количество повторений. По мнению инструктора, сильные запястья помогают поддерживать общий тонус мышц и способствуют молодости.