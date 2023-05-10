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Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что не будет участвовать в заседании начальников генштабов Военного комитета Североатлантического альянса. Об этом проинформировал глава объединения адмирал Роб Бауэр.

По его словам, Валерий Залужный не стал принимать участие в мероприятии НАТО из-за «напряженной оперативной ситуации», которая сейчас сложилась на территории Украины. Бауэер получил письмо с соответствующим содержанием от украинского генерала 9 мая.

Представитель западного блока сообщил, что украинский главком не будет участвовать в заседании Военного комитета Североатлантического альянса «даже в онлайн формате».

До этого военный представитель Украине в Брюсселе сообщил все данные о подготовке контрнаступления вооруженных сил Украины.

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