Американское издание The Washington Times в своем очередном материале написало, что США реально обеспокоены тем, что большинство стран, входящих в Североатлантический альянс, не смогут держать оборону собственной территории, не говоря уже о выполнении обязательств по обороне по Договору о НАТО.

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что даже британские вооруженные силы недостаточно профинансированы и даже «опустошены». В издании отмечается, что критерием страны для вступления в альянс должна быть ее возможность помощи в вероятных сражениях. По мнению автора издания, возможными будущими кандидатами НАТО могут стать Израиль, Япония и Австралия. Но автор задает риторический вопрос: зачем этим государствам или другим любым присоединяться к военному блоку, который не способен встать на их защиту?

Именно поэтому, по мнению автора материала, США стоит задуматься о поиске региональных союзников со странами, которые способны себя защитить вместо того, чтобы стараться превратить слабый Североатлантический альянс в глобальный военный блок.