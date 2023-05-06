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Как сообщает «Спутник» со ссылкой на материал издания Wall Street Journal, компания Google планирует еще больше «персонализировать» свою поисковую систему для пользователей при помощи внедрения ботов с Искусственным Интеллектом (ИИ) и видеоклипов.

Авторы материала отмечают, что результаты поисковых запросов от Google будут дополнены возможностью вести беседу с чат-ботом на основе ИИ, короткими видеороликами и сообщениями из социальных сетей.

Нововведения в компании Google объясняют ориентацией на обслуживание потребностей людей молодого возраста во всем мире. При этом инженеры компании уже ведут работу над внедрением возможности пользователям вести диалог со специальной поисковой программой, основанной на ИИ. Данный проект уже получил рабочее название Magi.

В настоящий момент компания Google внедряет отображение небольших видеороликов из социальных сетей при показе результатов поискового запроса пользователей. В дальнейшем данное направление будет развиваться еще больше и будет дополнено возможностью общения с поисковым чат-ботом голосом.

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