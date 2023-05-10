Великобритания подталкивает администрацию Байдена к предоставлению Украине оружия, которое может проникнуть на большее расстояние вглубь российской территории. Об этом сообщает Washington Post (WP). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Возглавляемый Великобританией так называемый Международный фонд для Украины (учреждение, образованное группой стран Северной Европы с целью отправки Киеву оружия на поле боя), обнародовал объявление о закупках от имени британского министерства обороны. В заявке речь идет о «предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров», и требовало ответа от потенциального поставщика в течение трех дней.

По словам британского чиновника, на которого ссылается WP, «окончательное решение» по этому вопросу принято не было. Но сам по себе факт официальной публикации подобного уведомления «является существенным шагом к тому, чтобы сама Великобритания поставляла такие боеприпасы».

При этом запрошенные характеристики и возможности закупаемого для Украины оружия, по оценке военных экспертов, «максимально близко соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow».

«Украина давно умоляла западные страны предоставить ей ракеты большей дальности, утверждая, что такое оружие может изменить ход конфликта, позволив ее силам нацеливаться на российские объекты по всей глубине Крыма», – отмечает WP.

Считается, что ракеты Storm Shadow технически возможно установить на украинские самолеты советского производства, что позволит атаковать далеко вглубь территории России. Киев давно искал эту возможность, хотя и пытался развеять опасения Запада по поводу эскалации, обещая воздерживаться от использования пожертвованного оружия в подобных атаках.

«Это оружие позволит киевским силам применить тактику атак со своей территории, чтобы они не попадали под удар средств ПВО противника» – сказал о британских Storm Shadow старший аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан.

WP также указывает, что «согласно ранее не обнародованному файлу из секретных документов США, просочившиеся в сеть через платформу обмена сообщениями Discord, разведка США подтвердила, что Великобритания намерена отправить Украине неустановленное количество ракет Storm Shadow». Более того, это оружие готовилось к передаче Киеву «вместе с британским персоналом для оказания помощи в наведении на цель».

Задолго до этого, еще в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC-2023), британский премьер-министр Риши Сунак заявил что «Великобритания готова стать первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности».

Как отмечает WP, «Быть первым – это постоянная цель, к которой стремилась Британия» на протяжении всего украинского конфликта, начиная с правления бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. Великобритания является вторым по общей величине поставщиком военной помощи Украине после Соединенных Штатов – в прошлом году она предоставила боеприпасы на сумму 2,5 миллиарда долларов. Хотя это лишь малая часть того, что предоставил Вашингтон, британцы претендуют на передовые позиции в части характеристик поставляемых ими вооружений.

В начале этого года Великобритания первой нарушила прежнее нежелание союзников по НАТО отправить на Украину тяжелые танки, объявив в одностороннем порядке о том, что отправит 14 танков «Челленджер» британского производства., пообещав отправить собственную тяжелую броню. Соединенные Штаты, Германия и другие страны Европы в конце концов последовали их примеру.

Британский чиновник, говоря об этом WP, также привел в пример начатое в Великобритании обучение украинских пилотов-истребителей, хотя ни одна страна еще не согласилась предоставить боевые самолеты стандарта НАТО, в частности, истребители F-16, о которых просила Украина.