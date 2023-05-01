Николай Олещук, занимающий пост командующего воздушными силами украинской армии, опубликовал фотографии американских авиационных ракет, закрепленных под крылом украинского Су-25. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Еще в начале января заместитель помощника главы оборонного ведомства США Лаура Купер заявила, что Вашингтон передает Киеву четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса «воздух-земля» в рамках нового пакета американской военной помощи.

По информации командующего воздушными силами ВС Украины Николая Олещука, украинская армия уже начала использовать, переданные американцами, ракеты Zuni класса «воздух-земля». Соответствующие снимки украинских штурмовиков Су-25, вооруженных американскими ракетами, были опубликованы Олещуком.

Напомним, что Россия направила ноту протеста странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. При этом глава российского МИД Сергей Лавров предупредил лидеров европейских стран, что грузы с вооружением для Украины Россия будет расценивать в качестве своих законных целей.