Украинскими войсками были утрачены некоторые позиции в одном из подконтрольных им населенных пунктов, расположенном неподалеку от Артемовска (украинское название Бахмут). Это село Хромово (Артемовское), находящееся на пути к населенному пункту Часов Яр.

Мощная огневая атака российской артиллерии буквально уничтожила позиции украинских боевиков в районе Восьмого ставка. В итоге ВСУ было потеряно несколько позиций в данном районе.

Согласно сообщениям украинских военнослужащих, в Хромово им удалось все же частично отразить атаку российских сил. В публикации украинских боевиков по поводу Артемовска говорится, что там «была ночь ада». Это свидетельствует о том, что ВСУ несут колоссальные потери и что им невероятно сложно держать оборону оставшихся позиций.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин заявил о массированном штурме ЧВК «Вагнер» последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске 6 мая. По его словам, «музыканты» за сутки смогли продвинуться практически на двести метров по всем направлениям в городе.