Днем ранее на территории Украины произошла массированная атака на объекты ВСУ, и сегодня появились сообщения об уничтоженных объектах. Один из ударов пришелся на территорию Одесской области. Согласно данным, стратегические объекты ВСУ горят от Одесской области на юге до Киева и Харьковской области на севере страны.

Удар был нанесен по месту расположения личного состава украинской «гвардии наступления», зарубежных наемников и военных инструкторов в городе Белгород-Днестровский. Украинская сторона считала этот объект безопасным, но работа разведки России показала, что для неприятеля нет никаких безопасных мест, даже если они находятся в тылу.

В сети опубликованы кадры, на которых показано, что трехэтажное строение в Одесской области использовалось для размещения военных. Однако власти Украины пытаются выдать его за обычное гражданское здание.