В Сети появилась информация о массированном пуске крылатых ракет вооруженными силами Российской Федерации по целям, расположенным на территории Украины. Об этом сообщают российские Телеграм-каналы, в частности «Военная хроника» и «Только по делу».

По непроверенным данным, массированный пуск российских ракет по территории Украины был осуществлен в 10:32 по московскому времени 4 мая. Сообщается, что большая часть целей расположена на территории подконтрольной вооруженным силам Украины Херсонской и Запорожской областей, а также в Николаевском и Одесском регионах.

При этом украинские ресурсы сообщают, что воздушную тревогу, кроме южных областей, объявили на территории Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Напомним, что в ночь на 4 мая по целям на территории Украины уже был нанесен массированный удар российскими ракетами и ударными беспилотными летательными аппаратами. Сообщается о прилетах в Одессе, Никополе, Днепропетровске и Киеве.